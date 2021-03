Stati Uniti | Joe Biden | “Obiettivo 200 milioni di vaccinati in 100 giorni e ripresa dell’economia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 marzo 2021) Pandemia, economia, Messico, politica estera. È un fiume in piena Joenella sua prima conferenza stampa da quando si è insediato, il 20 gennaio, alla Casa Bianca. Forte del primoraggiunto nei primi centoin carica, ovvero vaccinare 100di cittadini (non si può però dimenticare l’operazione Warp Speed trumpiana nella corsa al vaccino), il presidente deglialza la posta:200di somministrazioni prima dell’estate. Un traguardo possibile grazie a una politica, in continuità con l’amministrazione precedente, dell’America first (in tema di vaccini). Un po’ di “spirito di solidarietà”, almeno, è emerso dal Consiglio europeo di ieri, in cuiha partecipato in via del tutto ...