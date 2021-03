Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni e servizi del 26 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Stasera 26 marzo è in onda il secondo appuntamento settimanale de Le Iene Show, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Da marzo l’appuntamento con “Le Iene Show” è diventato bisettimanale, andando in onda non solo il martedì, ma anche il venerdì in prima serata su Italia 1. Il programma è condotto da Nicola Savino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021)26è in onda il secondo appuntamento settimanale de Le, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dal’appuntamento con “Le” è diventato bisettimanale, andando in onda non solo il martedì, ma anche il venerdì in prima serata su Italia 1. Il programma è condotto da Nicola Savino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitcultura : Stasera in TV 23 marzo, cosa vedere: Leonardo o Le Iene Show - infoitcultura : Stasera in TV 23 marzo | cosa vedere | Leonardo o Le Iene Show - Luca_zone : @lucasprezioso Mediaset punta molto su di lui : Isola, Le Iene, stasera MCS, presto con Bonolis in prima serata, fo… - marrone_tommaso : #Staseraitalia #Maglie sei sfortunata,stasera Ti è toccato il turno con le iene. - tuttotv_info : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #23marzo. La difesa di Scanzi affonda #Cartabianca. Meno di un milione di spettatori in prima serata per il talk… -