Stadio Everton, il Governo inglese dà l’ok definitivo alla costruzione (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Governo inglese ha dato l’ok definitivo per la costruzione del nuovo Stadio dell’Everton: i Toffees possono esultare Un’intera tifoseria può esultare: l’Everton avrà il suo nuovo Stadio. Il piano per la costruzione del nuovo impianto, approvato dalla municipalità di Liverpool a febbraio, ha ricevuto il via libera da parte del Governo inglese. Questo il comunicato del club su Twitter: «Il nostro piano per la costruzione di un nuovo Stadio a Brambley-Moore Dock nel nord di Liverpool può procedere, dopo che la domanda di costruzione presentata dal club ha ricevuto l’approvazione da parte del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilha datoper ladel nuovodell’: i Toffees possono esultare Un’intera tifoseria può esultare: l’avrà il suo nuovo. Il piano per ladel nuovo impianto, approvato dmunicipalità di Liverpool a febbraio, ha ricevuto il via libera da parte del. Questo il comunicato del club su Twitter: «Il nostro piano per ladi un nuovoa Brambley-Moore Dock nel nord di Liverpool può procedere, dopo che la domanda dipresentata dal club ha ricevuto l’approvazione da parte del ...

