Spinazzola | «Vittoria importante | ora testa alla Bulgaria Sull’Europeo…» – VIDEO

Leonardo Spinazzola ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale facendo un bilancio fra gli attuali impegni dell'Italia e l'impegno all'Europeo. EUROPEO – «E' stata una vittoria molto importante. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca e siamo stati bravi a giocare il nostro calcio. Ora dobbiamo pensare alle prossime partita prima di buttarci sull'Europeo».

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola Vittoria Spinazzola: "Contro l'Irlanda del Nord contava vincere" Lo ha detto, in conferenza stampa, Leonardo Spinazzola, commentando la vittoria dell'Italia sull'Irlanda del Nord, nell'esordio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. "E' un caso che tutte ...

CONFERENZA STAMPA ITALIA SPINAZZOLA – Dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord, l'Italia di Roberto Mancini è tornata ad allenarsi a Coverciano.

