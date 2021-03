Speravo de morì prima: trama e cast della terza e quarta puntata della fiction su Totti (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 vanno in onda la terza e quarta puntata di Speravo de morì prima, la fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera. Ma vediamo insieme ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 vanno in onda ladide, lache racconta la fine del lungo percorso di Francescocon la magliaRoma, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltantisua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periododel ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera. Ma vediamo insieme ...

