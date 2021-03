Speravo de morì prima streaming e diretta tv: dove vedere la terza e quarta puntata (Di venerdì 26 marzo 2021) Speravo de morì prima streaming e diretta tv: dove vedere la fiction su Totti Oggi, venerdì 26 marzo 2021, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 vanno in onda la terza e quarta puntata di Speravo de morì prima, la fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni. I sei episodi, per la precisione, partono dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino all’addio del campione alla sua squadra e ai tifosi. dove vedere la terza e quarta puntata di Speravo de ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021)detv:la fiction su Totti Oggi, venerdì 26 marzo 2021, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 vanno in onda ladide, la fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni. I sei episodi, per la precisione, partono dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino all’addio del campione alla sua squadra e ai tifosi.ladide ...

Advertising

SkySport : Speravo de morì prima, stasera i nuovi episodi - YBah96 : RT @farted94: Viste le prime puntate di “speravo de morì prima”: bellissima fiction, lo devo dire. Unico appunto: avrei messo più in risal… - Rigna_over : RT @farted94: Viste le prime puntate di “speravo de morì prima”: bellissima fiction, lo devo dire. Unico appunto: avrei messo più in risal… - MarcoM267 : RT @farted94: Viste le prime puntate di “speravo de morì prima”: bellissima fiction, lo devo dire. Unico appunto: avrei messo più in risal… - macho_morandi : RT @farted94: Viste le prime puntate di “speravo de morì prima”: bellissima fiction, lo devo dire. Unico appunto: avrei messo più in risal… -