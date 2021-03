Speravo de morì prima | il calcio tra cinema e serie tv | un filone poco esplorato

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 marzo 2021)de- Lasu Francesco Totti continua su Sky Atlantic il venerdì alle 21.15 e in streaming su NOW, e potrebbe lanciare una tendenza; ma perché si girano così pochi film esul? Il lungo addio di Francesco Totti alcontinua. Il terzo e il quarto tempo della partita, cioè l'episodio 3 e l'episodio 4 dide- Lasu Francesco Totti, sono in arrivo su Sky Atlantic venerdì 26 marzo alle 21.15 e in streaming su NOW. I primi due episodi, che avevano esordito con 500mila spettatori medi, hanno più che raddoppiato le visioni in pochi giorni con 1 milione e 100 mila spettatori medi e numerosissimi commenti sui social e sui media. La ...