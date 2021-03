Speravo de morì prima | da Spalletti a… Pirlo | i migliori meme- FOTO

(Di venerdì 26 marzo 2021) La serie tv su Francesco Totti attualmente in onda su Sky Atlantic,de, ha scatenato l’ironia e la fantasia di molti utenti social. Tanti i, da… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Il lungo addio di Francesco Totti al calcio continua. Il terzo e il quarto tempo della partita, cioè l'episodio 3 e l'episodio 4 dideprima - La serie su Francesco Totti , sono in arrivo su Sky Atlantic venerdì 26 marzo alle 21.15 e in streaming su NOW. I primi due episodi, che avevano esordito con 500mila spettatori ...deprima , la serie Sky sugli ultimi anni da giocatore di Francesco Totti diretta da Luca Ribuoli e scritta da Stefano Bises e Michele Astori è un altro dei tasselli che descrivono lo ...