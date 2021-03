Speranza | fiduciosi vaccino Reithera da autunno

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Quella sugli operatori sanitari non vaccinati “è una norma a nostro vaglio ma riconosciamo che l’adesione del personale sanitario è stata molto ampia, è la stragrande maggioranza e ha dato il buon esempio. C’è un pezzetto molto minimale, che stiamo quantificando, sul quale valutiamo un intervento con una norma“. Lo ha detto il Ministro della Salute Robertoin conferenza stampa con il Premier Mario Draghi. “Le misure – ha sottolineato il Ministro – ci hanno consentito di verificare i primissimi segnali di rallentamento del contagio. Oggi l’RT segna 1,08, la settimana passata 1,16 ed erano diverse settimane che cresceva. Il tasso di incidenza è sceso sotto i 250: c’è ancora una situazione delicata che va seguita con la massima attenzione ma possiamo consentirci in un quadro prudenziale una scelta di apertura della scuola”. Buone notizie per il ...

Advertising

repubblica : Vaccini, Speranza: 'Fiduciosi che Reithera sia pronto entro l'autunno'. Figliuolo: 'A fine mese in arrivo 2,8 milio… - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino sul quale stiamo puntando è Reithera, siamo fiduciosi che a aprire dall'autunno possa essere a disposiz… - yanez_72 : RT @riktroiani: Ma si può dire (e parlo di #Speranza), dopo più di un anno di pandemia, che 'il vaccino sul quale si punta è #ReiThera e si… - VincenzaChiefa : RT @riktroiani: Ma si può dire (e parlo di #Speranza), dopo più di un anno di pandemia, che 'il vaccino sul quale si punta è #ReiThera e si… - mariolinocalcin : RT @riktroiani: Ma si può dire (e parlo di #Speranza), dopo più di un anno di pandemia, che 'il vaccino sul quale si punta è #ReiThera e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza fiduciosi

ha quindi aggiunto che "il vaccino sul quale stiamo puntando è Reithera, siamoche a aprire dall'autunno possa essere a disposizione". Il Ministro della Salute ha anche riferito ...... le sperimentazioni sono in corso e siamoche a partire dall'autunno potrà essere a nostra disposizione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, rispondendo alle domande in ..."Il vaccino su cui stiamo puntando come Paese è il vaccino ReiThera (sperimentato anche a Verona, ndr) su cui c'è stato un investimento in ...Speranza ha quindi aggiunto che "il vaccino sul quale stiamo puntando è Reithera, siamo fiduciosi che a aprire dall'autunno possa essere a disposizione". Il Ministro della Salute ha anche riferito che ...