Speranza conferma: "Il Lazio in zona arancione, ma da martedì 30". Il video (Di venerdì 26 marzo 2021) Speranza conferma: "Il Lazio in zona arancione, ma da martedì 30" Roma, 26 mar. (askanews) – "Sulle ordinanze, in modo particolare sul Lazio, noi abbiamo un modello che sulla base del quadro epidemiologico può portare un determinato territorio in un'area di maggior rischio, la zona rossa, o minor rischio la zona arancione. Questo prevede l'impianto che andremo a prolungare. È chiaro che ci saranno Regioni che potranno ancora passare in zona rossa e sono in arancione e Regioni invece che dalla zona rossa passeranno in arancione. Questo ultimo caso è il caso del Lazio, negli ultimi giorni ha avuto dei dati in miglioramento e quindi ...

