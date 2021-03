«Spencer»: la nuova immagine di Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana (Di venerdì 26 marzo 2021) I lineamenti sono dolci, la pelle di luna e i capelli biondi, corti e ondulati come li portava lei. Nel secondo scatto che la ritrae nei panni di Lady Diana, Kristen Stewart si presenta così: dolce, sorridente, fragile come la porcellana. Lo scatto, condiviso su Twitter da Neon, che lo distribuirà negli Stati Uniti, è tratto da Spencer, il nuovo film del regista cileno Pablo Larraín che, dopo aver brillantemente raccontato la storia di Pablo Neruda e di Jackie Kennedy, ruolo che è valso la nomination all’Oscar a Natalie Portman, è pronto a offrire la sua versione della vita della Principessa del Galles avvalendosi della collaborazione preziosa della Stewart, sempre più lanciata nel cinema d’autore grazie a nomi come Oliver Assayas e Justin Kelly. https://twitter.com/neonrated/status/1375100877959094274 Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) I lineamenti sono dolci, la pelle di luna e i capelli biondi, corti e ondulati come li portava lei. Nel secondo scatto che la ritrae nei panni di Lady Diana, Kristen Stewart si presenta così: dolce, sorridente, fragile come la porcellana. Lo scatto, condiviso su Twitter da Neon, che lo distribuirà negli Stati Uniti, è tratto da Spencer, il nuovo film del regista cileno Pablo Larraín che, dopo aver brillantemente raccontato la storia di Pablo Neruda e di Jackie Kennedy, ruolo che è valso la nomination all’Oscar a Natalie Portman, è pronto a offrire la sua versione della vita della Principessa del Galles avvalendosi della collaborazione preziosa della Stewart, sempre più lanciata nel cinema d’autore grazie a nomi come Oliver Assayas e Justin Kelly. https://twitter.com/neonrated/status/1375100877959094274

