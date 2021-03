Sparatoria a Napoli, l’agguato organizzato per uccidere un uomo del clan rivale: un arresto (Di venerdì 26 marzo 2021) Aveva tentato di uccidere un uomo del clan rivale, arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli. Questa mattina, gli agenti di Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Ottico Aniello, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Aveva tentato diundel, arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di. Questa mattina, gli agenti di Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Ottico Aniello, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

fabiotempoMi : RT @cronacacampania: Lite in strada finisce nel sangue, 61enne sparato in provincia di Napoli - cronacacampania : Lite in strada finisce nel sangue, 61enne sparato in provincia di Napoli - ottopagine : Sparatoria in strada: 60enne finisce in ospedale #Napoli - Giusepp59334876 : Napoli, sparatoria a Ponticelli: un morto e un ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Napoli NAPOLI : 'Il coraggio di Giuliana e Giuseppina ... il poliziotto ucciso a Napoli mentre inseguiva una banda di rapinatori rom e a Giuseppina Rotta sorella di Pierluigi Rotta, poliziotto originario di Pozzuoli, ucciso in una sparatoria a Trieste, ...

Sparatoria in strada: 60enne finisce in ospedale Napoli . Una vicenda tutta da chiarire quella al vaglio dei carabinieri che ha visto stamane il ferimento di un 60enne in strada a Boscoreale al termine di una sparatoria. Sembrerebbe che l'uomo abbia ...

Sparatoria a Napoli, un morto e un ferito IL GIORNO Lite in strada finisce nel sangue, 61enne sparato in provincia di Napoli L'hanno prima avvicinato, poi l'hanno picchiato e infine gli avrebbero anche esploso alcuni colpi di pistola contro. A Boscoreale ...

Questura Napoli, moglie di Apicella e sorella di Rotta entrano in polizia Napoli. Giuliana Ghidotti moglie di Lino Apicella e Giuseppina Rotta sorella di Pierluigi Rotta da oggi entrano in polizia ...

... il poliziotto ucciso amentre inseguiva una banda di rapinatori rom e a Giuseppina Rotta sorella di Pierluigi Rotta, poliziotto originario di Pozzuoli, ucciso in unaa Trieste, .... Una vicenda tutta da chiarire quella al vaglio dei carabinieri che ha visto stamane il ferimento di un 60enne in strada a Boscoreale al termine di una. Sembrerebbe che l'uomo abbia ...L'hanno prima avvicinato, poi l'hanno picchiato e infine gli avrebbero anche esploso alcuni colpi di pistola contro. A Boscoreale ...Napoli. Giuliana Ghidotti moglie di Lino Apicella e Giuseppina Rotta sorella di Pierluigi Rotta da oggi entrano in polizia ...