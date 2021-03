“Sono gelosa perché lo amo” | questi 4 fatti dimostrano il contrario

Leggi su chedonna

(Di venerdì 26 marzo 2021) La gelosia non è sempre un bene e non è sempre dovuta all’amore che si prova per l’altro, anzi in 4 casi è persino deleteria per il rapporto. Spesso giustifichiamo la nostra gelosia con il nostro amore: “lo amo, se non mi importasse nulla non sarei affatto”. In realtà le cose L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it