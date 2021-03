“Sono gay. L’ho detto”. Il coming out del figlio vip: “Me lo ha scritto con un messaggio” (Di venerdì 26 marzo 2021) Paul Gascoigne, la reazione dopo il coming out del figlio. Noto al pubblico italiano in primis come ex calciatore e allenatore adesso come concorrente dell’Isola dei Famosi. Un matrimonio naugrafato con Sheryl Failes che prima di incontrare Paul Gascoigne si era legata a Colin Kyle. Dall’amore con quest’ultimo nascono Bianca e Mason, mentre con Paul d alla luce Regan. Correva l’anno 1990 quando Paul incontra Sheryl. Dopo sei anni di fidanzamento i due convolano a nozze per poi andare incontro a un periodo decisamente turbolento terminato con il divorzio nel 1998. Da quell’amore però, nasce Regan ballerino noto in tv in Gran Bretagna. Il ragazzo, 24 anni, non ha mai omesso di aver avuto in passato alcuni problemi con il padre.



