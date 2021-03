“Sono convinta che ci guardi”: commozione per la Clerici nell’anniversario della morte di Fabrizio Frizzi (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel giorno del terzo anniversario della sua scomparsa, Antonella Clerici ricorda commossa l’amico Fabrizio Frizzi in diretta. Il pensiero del mondo dello spettacolo e della televisione in particolare, oggi non può che soffermarsi su uno dei suoi grandi interpreti: quel Fabrizio Frizzi che in questo giorno, tre anni fa, si spegneva a causa di un’emorragia cerebrale a soli 60 anni. Ma se tutti quanti non posSono che soffermarsi con un pensiero felice e al contempo malinconico su un uomo che ha regalato momenti di grande spensieratezza, in particolar modo i suoi amici più cari non posSono non ricordarlo in questa triste ricorrenza. Carlo Conti è stato protagonista di una puntata speciale di Ossi di Seppia, un programma di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel giorno del terzo anniversariosua scomparsa, Antonellaricorda commossa l’amicoin diretta. Il pensiero del mondo dello spettacolo etelevisione in particolare, oggi non può che soffermarsi su uno dei suoi grandi interpreti: quelche in questo giorno, tre anni fa, si spegneva a causa di un’emorragia cerebrale a soli 60 anni. Ma se tutti quanti non posche soffermarsi con un pensiero felice e al contempo malinconico su un uomo che ha regalato momenti di grande spensieratezza, in particolar modo i suoi amici più cari non posnon ricordarlo in questa triste ricorrenza. Carlo Conti è stato protagonista di una puntata speciale di Ossi di Seppia, un programma di ...

Advertising

peseroforever : @sunkencondos @Sgrosalv80 Allora dici: 'io sono fermamente convinta che il Potere Juve esista', é tuo diritto, cos… - sonoingenua_ : @Hair49gc1 Si certo tesoro. L’importante che tu ne sia convinta e sappia davvero riconoscere il bullismo. Sono semp… - deukaeine : RT @nasinodiminji: @deukaeine sono convinta che alberto ti abbia copiato - Isa00060728 : @Angela07141801 @AgneseMessina2 Non ne sono così convinta, secondo me il finale stavolta non è stato rivelato. Vedremo domani sera. - _Valealizzi_ : RT @Adry03121: ricordate Clelia? Ha raccontato subito a Luciano di Oscar? No. Se M subisse pressioni importanti da parte di Dante sarebbe a… -