Sondaggi politici EMG, per il 66% chi rifiuta il vaccino deve andare in fondo alla lista (Di venerdì 26 marzo 2021) È sempre più la campagna vaccinale, che appare più lenta del previsto, quella che tiene banco nei dibattito pubblico e anche nei Sondaggi politici degli istituti. Vi è malcontento per la sua lentezza e anche per le priorità date ad alcune categorie che non sono quelle prioritarie. Tra gli italiani c’è anche una generale disapprovazione verso chi rifiuta di vaccinarsi quando gliene viene data la possibilità. Per il 66% costoro dovrebbero essere messi in fondo alla lista. Solo un quarto è contrario a tale soluzione drastica I Sondaggi politici di EMG hanno anche chiesto una nuova volta agli italiani se vorrebbero scegliere il vaccino da iniettarsi. Ed è da segnalare un calo del 10% della percentuale, che ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 marzo 2021) È sempre più la campagna vaccinale, che appare più lenta del previsto, quella che tiene banco nei dibattito pubblico e anche neidegli istituti. Vi è malcontento per la sua lentezza e anche per le priorità date ad alcune categorie che non sono quelle prioritarie. Tra gli italiani c’è anche una generale disapprovazione verso chidi vaccinarsi quando gliene viene data la possibilità. Per il 66% costoro dovrebbero essere messi in. Solo un quarto è contrario a tale soluzione drastica Idi EMG hanno anche chiesto una nuova volta agli italiani se vorrebbero scegliere ilda iniettarsi. Ed è da segnalare un calo del 10% della percentuale, che ...

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] - Adnkronos : #Sondaggi politici: #Conte leader ad alto gradimento - Rodica17957578 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: Draghi perde otto punti di fiducia in un mese, il M5s aggancia Meloni - MarcoFinizio74 : Sondaggi politici: Salvini in crisi, Meloni e PD pronti al sorpasso -