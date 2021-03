Sollevamento pesi | Coppa del Mondo paralimpica | Donato Telesca bronzo a Manchester

(Di sabato 27 marzo 2021) Grande risultato per, che ha conquistato ilnella prova dideldi para powerlifting. L’atleta lucano, classe 1999, ha alzato 191 kg con un miglioramento evidente rispetto ai 183 kg che erano bastati per l’oro nella tappa di Bogotà. A vincere è stato l’uzbeko Tursunbaev con 203 kg, mentre l’argento è andato al nigeriano Innocent con 192 kg. Nessun rimpianto per, che festeggia soprattutto il sesto posto nel ranking verso i Giochi di Tokyo. Soddisfatto il direttore tecnico azzurro, Sandro Boraschi: “Non parlo mai prima dei risultati, ma è andata bene e siamo contenti di questo sesto posto nel ranking.” Nella giornata di domani altri grandi appuntamenti aper la spedizione azzurra, con ...

Advertising

Mitramacco : RT @FerdinandoC: Le discipline erano quattordici, tra cui vela, tuffi, atletica, tiro con l'arco (con materiale fatto a mano da abili marin… - Alessan94553125 : RT @FerdinandoC: Le discipline erano quattordici, tra cui vela, tuffi, atletica, tiro con l'arco (con materiale fatto a mano da abili marin… - MeryBri : RT @FerdinandoC: Le discipline erano quattordici, tra cui vela, tuffi, atletica, tiro con l'arco (con materiale fatto a mano da abili marin… - emmsborin : RT @FerdinandoC: Le discipline erano quattordici, tra cui vela, tuffi, atletica, tiro con l'arco (con materiale fatto a mano da abili marin… - infoitsport : Dybala, sessione di sollevamento pesi 'speciale' in casa con la fidanzata. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

Sky Sport

E poi ancora Maria Rosa Flaiban (), Laura Lunetta (danza sportiva), Maria Amelia Lolli Ghetti (golf) Roberta Soldiu di Bollate (baseball softball) Marika Kullmann (sport rotellistici)...Il tipo di attività fisica consigliato per le persone con valori di pressione leggermente inferiori è un allenamento di resistenza dinamico, come, squat e flessioni. Per chi, invece,...Il sampierano Paolo Valbonesi si è aggiudicato la medaglia d’oro partecipando alla Coppa del Mondo online di Kettlebell Snatch. Il personal trainer è riuscito a realizzare in 30 minuti 615 sollevament ...L’ex-campionessa di nuoto è tra le tante donne elette all’interno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il Coni passa dalle circa 50 consigliere nelle federazioni a 120. Sono 13 le donne elette o ...