Soldado la trama del film su Rai 4 stasera venerdì 26 marzo

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 26 marzo 2021)ilsu Rai 426e trailerè ilscelto da Rai 4 per la prima serata di26, esordio americano del regista Stefano Sollima già tra i registi e autori di Romanzo Criminale e Gomorra – La Serie. Ilè il seguito di Sicario e non a caso il titolo originale è Sicario: Day of the. Ilha incassato 50.1 milioni di dollari negli USA e 1.2 milioni di euro in Italia. La sceneggiatura è di Taylor Sheridanladel26su Rai 4 Scopriamo insieme la ...