Soccorre i feriti in un incidente | bersagliere di 22 anni muore investito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soccorre feriti

Lecco, 26 marzo 2021 " Un giovane militare originari di Lecco è morto per aiutare alcuni automobilisti. La vittima è Riccardo Maestrale di 22 anni , originario di Lecco dove è nato, militare dell'Esercito italiano. E' stato investito nella notte su un viadotto dell'autostrada A 20 in provincia ...Ci sono anche altri duein modo grave che sono stati ricoverati in ospedale. Quattro in tutto i veicoli coinvolti. Secondo quanto ricostruito finora, ma sono in corso accertamenti da parte ...Giovedì mattina i Carabinieri della Stazione di Corciano hanno rinvenuto e soccorso un cucciolo di capriolo che era rimasto gravemente ferito sul ciglio di A. De Gasperi, nella frazione di Migiana. I ...Lecco, 26 marzo 2021 – Un giovane militare originari di Lecco è morto per aiutare alcuni automobilisti feriti. La vittima è Riccardo Maestrale ... Si erano fermati per soccorrere le persone coinvolte ...