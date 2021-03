“So che ci guardi dal cielo”. Antonella Clerici, il dolore è troppo pesante e sono lacrime in diretta (Di venerdì 26 marzo 2021) Antonella Clerici e la commozione per un amico che non c’è più. La nota conduttrice Rai di “È sempre mezzogiorno” è stata da poco protagonista di un capitombolo che l’ha fatta ridere di gusto, nonostante la paura. Ora, però, dalle risate si è passati alle lacrime e ad un momento di grande dolore, ma allo stesso tempo di speranza. E proprio pensando a chi, della risata, aveva fatto un cavallo di battaglio, un suo personale biglietto da visita, un ‘virus’ contagioso ma buono. Il primo pensiero della puntata di venerdì 26 marzo non poteva che andare a lui, Fabrizio Frizzi, venuto a mancare proprio in questo giorno del 2018. Colto da un’ischemia, anche in precarie condizioni di salute le sue parole furono rivolte agli altri “Se guarirò – disse il conduttore noto per il suo sorriso – racconterò tutto nei dettagli, perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)e la commozione per un amico che non c’è più. La nota conduttrice Rai di “È sempre mezzogiorno” è stata da poco protagonista di un capitombolo che l’ha fatta ridere di gusto, nonostante la paura. Ora, però, dalle risate si è passati allee ad un momento di grande, ma allo stesso tempo di speranza. E proprio pensando a chi, della risata, aveva fatto un cavallo di battaglio, un suo personale biglietto da visita, un ‘virus’ contagioso ma buono. Il primo pensiero della puntata di venerdì 26 marzo non poteva che andare a lui, Fabrizio Frizzi, venuto a mancare proprio in questo giorno del 2018. Colto da un’ischemia, anche in precarie condizioni di salute le sue parole furono rivolte agli altri “Se guarirò – disse il conduttore noto per il suo sorriso – racconterò tutto nei dettagli, perché ...

