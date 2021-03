Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky valuta il ricorso sui diritti tv 2021-2024: Sky Italia starebbe valutando di impugnare l’esito… - giangio87 : RT @CalcioFinanza: #Sky valuta il ricorso sui #dirittitv 2021-2024 - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: #Sky valuta il ricorso sui #dirittitv 2021-2024 - CalcioFinanza : #Sky valuta il ricorso sui #dirittitv 2021-2024 - cimbolano : #SerieA, vince #Dazn 16 a 4. #Sky valuta il ricorso. -

Ultime Notizie dalla rete : Sky valuta

Forza Parma

va quello di 70 milioni di euro, delle altre tre gare, che non sarà quindi rimesso in vendita (all'epoca si parlava di una gara in... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è ...Se i diritti per il prossimo triennio della Serie A saranno assegnati a DAZN ,farà ricorso. E il motivo è presto detto: all'inizio della gara, c'era soltanto DAZN come concorrente, mentre in ...L'assemblea dei 20 presidenti di club ha deciso: accettata l'offerta da 840 milioni all'anno dell'Ott per 10 match di cui 7 in esclusiva. Per l'assegnazione del pacchetto 2 (3 partite) si va a lunedì ...La Serie A ha deciso: sarà DAZN il broadcaster che provvederà a trasmettere le partite del nostro massimo campionato per i prossimi tre anni ...