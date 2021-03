Sky: «Nostra offerta ancora al top: nuovi investimenti per rafforzarla» (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la notizia dell’assegnazione dei diritti tv del campionato di Serie A a Dazn, è arrivata in serata anche la posizione di Sky. “Sky ha partecipato all’asta per i diritti tv della serie A del triennio 21-24 presentando un’offerta importante che riflette la Nostra valutazione del valore di quei diritti”, si legge in una nota. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la notizia dell’assegnazione dei diritti tv del campionato di Serie A a Dazn, è arrivata in serata anche la posizione di Sky. “Sky ha partecipato all’asta per i diritti tv della serie A del triennio 21-24 presentando un’importante che riflette lavalutazione del valore di quei diritti”, si legge in una nota. L'articolo

