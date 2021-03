Sky, Dazn e Amazon: per vedere Serie A e Champions League serviranno tre abbonamenti (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà un’estate di sofferenza per lo spettatore italiano del calcio. I tifosi e gli appassionati, infatti, mai come a partire dalla prossima stagione dovranno fare i salti mortali per poter vedere tutte le partite della propria squadra del cuore. Di fatto, serviranno tre abbonamenti, e non è la solita frase fatta ma una costatazione che descrive alla perfezione lo stato dell’arte. L’ultima notizia in ordine cronologico riguarda l’assegnazione dei diritti tv della Serie A. Tutte le partite finiscono a Dazn (con il supporto tecnico di Tim), tre in co-esclusiva Sky, rovesciando completamente il rapporto di forza rispetto alle ultime tre stagioni. La pay tv satellitare ha però anche Europa League, la nuova Conference League e gran parte della Champions ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà un’estate di sofferenza per lo spettatore italiano del calcio. I tifosi e gli appassionati, infatti, mai come a partire dalla prossima stagione dovranno fare i salti mortali per potertutte le partite della propria squadra del cuore. Di fatto,tre, e non è la solita frase fatta ma una costatazione che descrive alla perfezione lo stato dell’arte. L’ultima notizia in ordine cronologico riguarda l’assegnazione dei diritti tv dellaA. Tutte le partite finiscono a(con il supporto tecnico di Tim), tre in co-esclusiva Sky, rovesciando completamente il rapporto di forza rispetto alle ultime tre stagioni. La pay tv satellitare ha però anche Europa, la nuova Conferencee gran parte della...

