Sky Cinema Harry Potter, il nuovo canale dal 27 marzo all’11 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Per la prima volta su Sky Cinema un canale interamente dedicato all’iconica serie di Harry Potter. In programmazione tutti gli otto film della saga campione di incassi che ha stregato il pubblico di tutte le età. La collection Harry Potter è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) cambia nome e diventa Sky Cinema – Harry Potter. Per la prima volta su Sky Cinema, un canale interamente dedicato alle avventure del mago nato dalla penna di J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, con Emma Watson nei panni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Per la prima volta su Skyuninteramente dedicato all’iconica serie di. In programmazione tutti gli otto film della saga campione di incassi che ha stregato il pubblico di tutte le età. La collectionè disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Da sabato 27a domenica 11SkyCollection (303 di Sky) cambia nome e diventa Sky. Per la prima volta su Sky, uninteramente dedicato alle avventure del mago nato dalla penna di J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, con Emma Watson nei panni di ...

Advertising

SkyItalia : La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! ?? “Petra – Seconda stagione”, prossimament… - SkyTG24 : Oggi sono 65 anni da quando #AnnaMagnani vinse l’#Oscar come miglior attrice protagonista. Il primo vinto da un’int… - SkyTG24 : Nino Manfredi, 100 anni fa nasceva uno degli attori simbolo del cinema italiano - jnterista_12 : Io per ora vedo tutto con 40 euro praticamente e ho compreso sky go plus e tutto il cinema. Probabilmente ci vorran… - Fradales : RT @SkyItalia: La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! ?? “Petra – Seconda stagione”, prossimamente su Sky… -