Sky Cinema Harry Potter, arriva un canale con tutti i film della saga: quando e dove vederli (Di venerdì 26 marzo 2021) Pronti a tornare a Hogwarts? arriva Sky Cinema Harry Potter, un canale dedicato alle avventure del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Una delle saghe più amate torna sullo schermo con una maratona speciale. L’appuntamento è da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile su Sky Cinema Collection (disponibile al canale 303 di Sky), che per l’occasione cambia nome e diventa Sky Cinema Harry Potter. Gli otto film della saga, tratti dai romanzi di successo della Rowling, sono usciti al Cinema dal 2001 al 2011, e hanno lanciato attori giovanissimi: Daniel Radcliffe (nei panni di Harry Potter), Emma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Pronti a tornare a Hogwarts?Sky, undedicato alle avventure del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Una delle saghe più amate torna sullo schermo con una maratona speciale. L’appuntamento è da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile su SkyCollection (disponibile al303 di Sky), che per l’occasione cambia nome e diventa Sky. Gli otto, tratti dai romanzi di successoRowling, sono usciti aldal 2001 al 2011, e hanno lanciato attori giovanissimi: Daniel Radcliffe (nei panni di), Emma ...

Advertising

SkyTG24 : Oggi sono 65 anni da quando #AnnaMagnani vinse l’#Oscar come miglior attrice protagonista. Il primo vinto da un’int… - SkyTG24 : Nino Manfredi, 100 anni fa nasceva uno degli attori simbolo del cinema italiano - TwitGinger : Sky Cinema Harry Potter: in arrivo un intero canale dedicato al maghetto! - Ultimoprezzo : 6 mesi di NOW TV (i canali Sky online) a scelta tra Cinema o Intrattenimento + dongle dedicato + telecomando = 29… - fantasy_magazin : Arriva Sky Cinema Harry Potter su @SkyCinema -