Sinner-Gaston oggi, Masters1000 Miami: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 26 marzo 2021) Completati nella notte italiana i match del primo turno, scatteranno nel pomeriggio i trentaduesimi di finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria ATP Msters 1000), che vedranno impegnata la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, opposto al francese Hugo Gaston, che ha ricevuto una wild card. oggi, venerdì 26 marzo, il match dell’azzurro sarà il terzo a partire dalle ore 16.00. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Gaston in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston. programma Sinner-Gaston Venerdì 26 marzoCampo 4, terzo match a partire ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Completati nella notte italiana i match del primo turno, scatteranno nel pomeriggio i trentaduesimi di finale del torneo ATP2021 di tennis (di categoria ATP Msters 1000), che vedranno impegnata la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik, opposto al francese Hugo, che ha ricevuto una wild card., venerdì 26 marzo, il match dell’azzurro sarà il terzo a partire dalle ore 16.00. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannike HugoVenerdì 26 marzoCampo 4, terzo match a partire ...

Advertising

infoitsport : Sinner-Gaston, Masters1000 Miami: programma, orario, tv, streaming - zazoomblog : Sinner-Gaston in tv: data orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 - #Sinner-Gaston #orario #diretta - ilveggente_it : ?? #TENNIS #Sinner vs #Gaston è un match valido per il secondo turno dell’ #ATP #Masters1000 di #Miami: analisi, pro… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: @janniksin ???? farà il suo esordio al #MiamiOpen ???? vs Hugo Gaston ???? (61 64 a Dominik Koepfer ????) #Sinner ???? ha già affr… - sportface2016 : #Sinner-Gaston in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 #MiamiOpen -