Sinner-Gaston in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Jannik Sinner fa il debutto oggi contro Hugo Gaston al secondo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Dopo un bye al primo turno, l’altoatesino ritrova il giovane francese che ha battuto pochi giorni fa. Si preannuncia una sfida alla portata, ma da non sottovalutare per il fenomeno azzurro che punta ad arrivare in fondo a Miami. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata odierna di venerdì 26 marzo, come terzo match sul campo 4 (dopo Struff-Berankis) a partire dalle 16.00. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Jannikfa il debuttocontro Hugoal secondo turno deldi. Dopo un bye al primo turno, l’altoatesino ritrova il giovane francese che ha battuto pochi giorni fa. Si preannuncia una sfida alla portata, ma da non sottovalutare per il fenomeno azzurro che punta ad arrivare in fondo a. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata odierna di venerdì 26 marzo, come terzo match sul campo 4 (dopo Struff-Berankis) a partire dalle 16.00. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il ...

