Sinistra, sveglia! Nell’esaltazione delle competenze vincono gli interessi e i bisogni dei più forti (Di venerdì 26 marzo 2021) Rispondo volentieri alla proposta di intervenire nel dibattito aperto dall’appello di Urbinati, Ignazi e Bonaga su TPI. Lo stato di salute della Sinistra politica in Italia è certamente non eccellente. Se il PD si dibatte da molto tempo in una discussione che fatica ad affrontare quello che mi pare essere il vero nodo della questione (l’identità, l’idea di società, il punto di vista sul mondo), anche chi come noi ha scelto di tenere aperta la questione di un soggetto autonomo e di Sinistra non ha, per questo, risolto ogni problema. Eppure, resto convinto che la Sinistra possa ritrovare una strada e una funzione solo se ritrova le ragioni della sua alternativa alla destra. Non si tratta solo di una questione di posizionamento ma soprattutto di un insieme di valori, idee e proposte in grado di indicare e organizzare un campo, fatto di ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Rispondo volentieri alla proposta di intervenire nel dibattito aperto dall’appello di Urbinati, Ignazi e Bonaga su TPI. Lo stato di salute dellapolitica in Italia è certamente non eccellente. Se il PD si dibatte da molto tempo in una discussione che fatica ad affrontare quello che mi pare essere il vero nodo della questione (l’identità, l’idea di società, il punto di vista sul mondo), anche chi come noi ha scelto di tenere aperta la questione di un soggetto autonomo e dinon ha, per questo, risolto ogni problema. Eppure, resto convinto che lapossa ritrovare una strada e una funzione solo se ritrova le ragioni della sua alternativa alla destra. Non si tratta solo di una questione di posizionamento ma soprattutto di un insieme di valori, idee e proposte in grado di indicare e organizzare un campo, fatto di ...

