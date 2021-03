Sinistra Europea: “Nessun profitto sulla pandemia”. Lo strumento per la creazione di un sistema sanitario gestito nell’interesse dei cittadini (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il diritto alla salute passa dalla creazione di un sistema sanitario gestito nell’interesse delle persone e non dei grandi gruppi farmaceutici. Finché non otterremo ciò, non potremo parlare di una Europa democratica”. Per questo, “il Partito della Sinistra Europea (SE) sostiene attivamente l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) “Diritto alle cure – No profit on pandemic“, affinché sia garantito l’accesso sicuro alle cure e ai vaccini per tutti in Europa. Ad affermarlo è Heinz Bierbaum, Presidente del Partito della Sinistra Europea (SE). “Non saranno i comunicati stampa o le stime sui profitti a fornire i vaccini ai cittadini europei. Di fronte al crescente numero di decessi dovuti al Covid-19, è ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il diritto alla salute passa dalladi undelle persone e non dei grandi gruppi farmaceutici. Finché non otterremo ciò, non potremo parlare di una Europa democratica”. Per questo, “il Partito della(SE) sostiene attivamente l’Iniziativa deieuropei (ICE) “Diritto alle cure – No profit on pandemic“, affinché sia garantito l’accesso sicuro alle cure e ai vaccini per tutti in Europa. Ad affermarlo è Heinz Bierbaum, Presidente del Partito della(SE). “Non saranno i comunicati stampa o le stime sui profitti a fornire i vaccini aieuropei. Di fronte al crescente numero di decessi dovuti al Covid-19, è ...

