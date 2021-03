Simona Ventura: “Torno conduttrice per maltrattare i vip” (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Simona Ventura torna alla conduzione di prima serata con la ‘benedizione’ di Ellen De Generes. Sarà infatti alla guida dal 31 marzo di ‘Game of Games – Gioco Loco’ nella prima serata di Rai2. Il game show è basato sul programma americano ‘Game of Games’, ideato e condotto da Ellen DeGeneres. Ed ha già avuto diverse versioni di successo in Europa. Ma Simona condurrà una ‘variante italiana’ che differisce dall’originale in un punto importante: nel programma le persone comuni protagoniste si serviranno di vip per gettarli nell’arena dei giochi più improbabili. “È un programma che mi entusiasma per diversi motivi: perché lo ha inventato Ellen, perché è divertente e perché Torno a fare la conduttrice in un programma in cui la conduzione conta moltissimo. Questo programma mi piace ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) –torna alla conduzione di prima serata con la ‘benedizione’ di Ellen De Generes. Sarà infatti alla guida dal 31 marzo di ‘Game of Games – Gioco Loco’ nella prima serata di Rai2. Il game show è basato sul programma americano ‘Game of Games’, ideato e condotto da Ellen DeGeneres. Ed ha già avuto diverse versioni di successo in Europa. Macondurrà una ‘variante italiana’ che differisce dall’originale in un punto importante: nel programma le persone comuni protagoniste si serviranno di vip per gettarli nell’arena dei giochi più improbabili. “È un programma che mi entusiasma per diversi motivi: perché lo ha inventato Ellen, perché è divertente e perchéa fare lain un programma in cui la conduzione conta moltissimo. Questo programma mi piace ...

Advertising

trash_italiano : Simona Ventura vs Professor Bassetti - HuffPostItalia : Bassetti a Simona Ventura: 'Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico, prenda la laurea' - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - fisco24_info : Simona Ventura: 'Torno conduttrice per maltrattare i vip': Da mercoledì 31 marzo su Rai2 'Game of Games', nel segno… - carpi_ale : RT @GiuseppeporroIt: Simona Ventura, Ellen DeGeneres manda un inaspettato video messaggio alla conduttrice: ecco perché (VIDEO) #simonaven… -