Simona Ventura prima e dopo la chirurgia | Com’è cambiata la conduttrice nel tempo (Di venerdì 26 marzo 2021) Simona Ventura è una delle showgirl più amate ed apprezzato dal grande pubblico italiano. Ecco Com’è cambiata negli anni. Le sue prime apparizioni nel piccolo schermo risalgono infatti agli anni ’80 e, ancora oggi, la Ventura continua ad essere una vera icona di stile oltre ad una validissima conduttrice. Attivissima sui social, la stessa non smette inoltre di condividere con i suoi fans i suoi scatti attuali anche in versione acqua e sapone. D’altronde, i suoi post danno ogni giorno dimostrazione di quanto, nonostante i suoi 50 anni, Simona Ventura abbia ancora un fisico da urlo ed una bellezza intramontabile. Ve la ricordate com’era agli esordi? Gli inizi di Simona Ventura: com’era la showgirl e ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021)è una delle showgirl più amate ed apprezzato dal grande pubblico italiano. Ecconegli anni. Le sue prime apparizioni nel piccolo schermo risalgono infatti agli anni ’80 e, ancora oggi, lacontinua ad essere una vera icona di stile oltre ad una validissima. Attivissima sui social, la stessa non smette inoltre di condividere con i suoi fans i suoi scatti attuali anche in versione acqua e sapone. D’altronde, i suoi post danno ogni giorno dimostrazione di quanto, nonostante i suoi 50 anni,abbia ancora un fisico da urlo ed una bellezza intramontabile. Ve la ricordate com’era agli esordi? Gli inizi di: com’era la showgirl e ...

Advertising

HuffPostItalia : Bassetti a Simona Ventura: 'Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico, prenda la laurea' - trash_italiano : Simona Ventura vs Professor Bassetti - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - Pao_letta76 : RT @opificioprugna: Scontro Bassetti-Simona Ventura. 'Si prenda la laurea e venga a fare il mio mestiere' ha detto l'infettivologo, che da… - mediterranew : Simona Ventura conduce su Rai 2 “Game of games”... -