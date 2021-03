Simona Ventura, dopo la rissa a Cartabianca con Bassetti, interviene il fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi che fuori di sè dice “Ma il virologo …” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nei giorni scorsi Simona Ventura è stata protagonista di un botta e risposta piuttosto duro e acceso con il Professor Matteo Bassetti. I due sono stati ospiti di una puntata di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer e sembra che se ne siano detti di tutti i colori. Cosa è accaduto? Pare che la showgirl fosse stata invitata per parlare della sua esperienza, avendo contratto il Covid-19. Simona Ventura e il Professor Bassetti, scontro a Cartabianca Il Professor Bassetti però, si sarebbe scagliato contro la Ventura, invitandola infine a prendere una laurea qualora avesse voluto prendere il suo posto. Insomma, un botta e risposta piuttosto acceso, in diretta tv che non è passato inosservato. A ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 26 marzo 2021) Nei giorni scorsiè stata protagonista di un botta e risposta piuttosto duro e acceso con il Professor Matteo. I due sono stati ospiti di una puntata di, il programma condotto da Bianca Berlinguer e sembra che se ne siano detti di tutti i colori. Cosa è accaduto? Pare che la showgirl fosse stata invitata per parlare della sua esperienza, avendo contratto il Covid-19.e il Professor, scontro aIl Professorperò, si sarebbe scagliato contro la, invitandola infine a prendere una laurea qualora avesse voluto prendere il suo posto. Insomma, un botta e risposta piuttosto acceso, in diretta tv che non è passato inosservato. A ...

