Sicilia: riprende all'Ars dibattito su finanziaria e si arena su Irsap (Di venerdì 26 marzo 2021) Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – riprende all'Ars l'esame della finanziaria ed è subito stallo. Il dibattito d'Aula si arena sull'articolo 154 che riguarda la riforma dell'Irsap. Il deputato del Pd Antonello Cracolici contesta le procedure previste dalla norma per quanto riguarda la vendita all'asta dei beni dei consorzi Asi: "Procedure – sottolinea – che provocherebbero la paralisi amministrativa". Il pentastellato Luigi Sunseri chiede il rinvio in commissione della norma, evidenziando che "la riforma dell'Irsap non può essere presentata in finanziaria". A sbloccare la situazione è l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano disponibile a stralciare l'articolo e a presentare sul tema un disegno di legge autonomo. "Chiedo un impegno formale di ...

