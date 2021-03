Siamo troppo lenti! In Italia vaccinato solo il 23,5% degli over 80, 8 Regioni sotto il 20% (Di venerdì 26 marzo 2021) Ecco dati aggiornati pubblicati sul sito del governo: gli over 80 che hanno ricevuto invece solo la prima dose sono 2.173.782, cioè il 48,74%. In pratica sono stati finora vaccinati (compreso il ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Ecco dati aggiornati pubblicati sul sito del gno: gli80 che hanno ricevuto invecela prima dose sono 2.173.782, cioè il 48,74%. In pratica sono stati finora vaccinati (compreso il ...

Advertising

FioriFlavio : @ElenaOp14657178 @Marco__Tullio @radiosilvana @HoppitiV @Mur_Michela @GrandePinguino @FilippoTurati5 siamo troppo perfidi ?????????? - VincenzoPecchi1 : @mimmetto81 Per il dopo dzeko per me si deve puntare di meglio In più gia ha 30 anni marega , noi siamo troppo in… - MicK_ele : @P_M_1960 Non difendo nessuno, dico solo che siamo in linea con Ger Fra e Spa. Che ci sian casini non lo nego, figu… - Federic52719810 : RT @tiemaisuccesso: 'L' uomo è libero quando agisce, non quando si limita.' 'Mettiti a nudo, il tuo cuore non te lo controlla nessuno.' '… - captainxwinter : scusate comunque a me sta cosa fa troppo ridere perché stasera avremo di nuovo la prova che siamo IL circo -