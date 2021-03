Si potrà avere il cashback di Stato anche pagando con le carte dei supermercati (Di venerdì 26 marzo 2021) Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Passato indenne dal decreto Sostegni e, per ora, dalla paventata ricollocazione dei fondi (4,75 miliardi di euro già stanziati per il biennio 2021-22 dal precedente governo), il cashback di Stato rilancia e anzi allarga il ventaglio di pagamenti abilitati a partecipare al programma dei rimborsi anche alle carte abbinate ai brand della grande distribuzione organizzata. Scaricando infatti l’ultimo aggiornamento dell’app Io di PagoPa, accedendo all’apposita sezione “portafoglio” e poi in “carta pagamento supermercati” è possibile aggiungere le card emesse dalle catene, usate per pagare la spesa presso Conad, Esselunga e Unicoop Firenze. L’estensione del programma è attiva dal 25 marzo e ammette, in particolare, la ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Il portafoglioè visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Passato indenne dal decreto Sostegni e, per ora, dalla paventata ricollocazione dei fondi (4,75 miliardi di euro già stanziati per il biennio 2021-22 dal precedente governo), ildirilancia e anzi allarga il ventaglio di pagamenti abilitati a partecipare al programma dei rimborsialleabbinate ai brand della grande distribuzione organizzata. Scaricando infatti l’ultimo aggiornamento dell’app Io di PagoPa, accedendo all’apposita sezione “portafoglio” e poi in “carta pagamento” è possibile aggiungere le card emesse dalle catene, usate per pagare la spesa presso Conad, Esselunga e Unicoop Firenze. L’estensione del programma è attiva dal 25 marzo e ammette, in particolare, la ...

