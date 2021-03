Sharon Stone si scaglia contro la cultura della cancellazione | ecco cosa ha affermato

(Di venerdì 26 marzo 2021)sila. La star di Basic Instinct si è espressal’atteggiamento imperante durante un intervento nel podcast di SiriusXM Just Jenny. Di recente l’attrice si è espressa anchecoloro che criticano le intemperanze di attori come Christian Bale, invitandoli a crescere.ha dichiaratola“Penso che lalapiù stupida che abbia mai visto accadere” ha dichiarato l’attrice. ...

Advertising

raicinque : Johnny Depp, Slash, Keanu Reeves, Ozzy Osbourne, Sharon Stone, Dan Aykroyd e Sofia Coppola raccontano vizi, virtù e… - FilmNewsItaly : Sharon Stone difende Woody Allen: 'Lavorare con lui è stata un’esperienza meravigliosa' - zazoomblog : Sharon Stone contro la cultura della cancellazione: La cosa più stupida che abbia mai visto accadere - #Sharon… - Camelia36861728 : RT @raicinque: Johnny Depp, Slash, Keanu Reeves, Ozzy Osbourne, Sharon Stone, Dan Aykroyd e Sofia Coppola raccontano vizi, virtù e leggende… - angolotre : RT @raicinque: Johnny Depp, Slash, Keanu Reeves, Ozzy Osbourne, Sharon Stone, Dan Aykroyd e Sofia Coppola raccontano vizi, virtù e leggende… -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

si scaglia contro la cultura della cancellazione . La star di Basic Instinct si è espressa contro l'atteggiamento imperante durante un intervento nel podcast di SiriusXM Just Jenny. "...... i primi tre nomi sono stati quelli di attrici che hanno segnato la storia del cinema, ovvero, Natalie Portman e Sarah Jessica Parker . Il messaggio di Britney Spears ha velocemente ...La diva Sharon Stone si schiera contro la cultura della cancellazione che oggi va per la maggiore evidenziandone i pericoli in una nuova intervista. Sharon Stone si scaglia contro la cultura della can ...Sharon Stone si scaglia contro la cultura della cancellazione. Affermando che è importante avere empatia e che dai dibattiti si cresce.