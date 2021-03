Settimana Santa: le Regioni che cambiano colore (Di venerdì 26 marzo 2021) In un’Italia che si avvia al periodo delle feste pasquali, oggi è previsto l’ultimo cambio di fasce, prima del mese di aprile. Prima dei 3 giorni (3 – 4 e 5 aprile), dove tutto il Paese sarà in zona rossa, anche per questo venerdì le Regioni italiane si apprestano a cambiare zona di colore. Gli L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 26 marzo 2021) In un’Italia che si avvia al periodo delle feste pasquali, oggi è previsto l’ultimo cambio di fasce, prima del mese di aprile. Prima dei 3 giorni (3 – 4 e 5 aprile), dove tutto il Paese sarà in zona rossa, anche per questo venerdì leitaliane si apprestano a cambiare zona di. Gli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

