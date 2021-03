Settanta città in piazza contro la Dad. Mercoledì lezioni davanti agli istituti (Di sabato 27 marzo 2021) Dal Piemonte alla Puglia, da Palermo a Faenza, da Napoli a Padova ieri la mobilitazione del movimento di docenti, genitori e studenti «Priorità alla scuola» contro la didattica a distanza (Dad) e per la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità «dal nido all’università» ha raggiunto Settanta città ed è stata sostenuta da uno sciopero dei Cobas e dal coordinamento nazionale dei precari scuola. E riprenderà, instancabile, Mercoledì prossimo 31 marzo con lezioni in presenza, davanti agli ingressi degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 marzo 2021) Dal Piemonte alla Puglia, da Palermo a Faenza, da Napoli a Padova ieri la mobilitazione del movimento di docenti, genitori e studenti «Priorità alla scuola»la didattica a distanza (Dad) e per la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità «dal nido all’università» ha raggiuntoed è stata sostenuta da uno sciopero dei Cobas e dal coordinamento nazionale dei precari scuola. E riprenderà, instancabile,prossimo 31 marzo conin presenza,ingressi degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RiccardaD : Roma, anni Settanta. Il fotografo di un quotidiano della capitale, Marcello Traseticcio, racconta per immagini la c… - felipenevescr : RT @LolloNicolao: La prima #smartcity? Non in #Europa, non negli #StatiUniti e neanche in #Asia. Si trova in #Brasile e dopo gli esperiment… - vlnicolao : RT @LolloNicolao: La prima #smartcity? Non in #Europa, non negli #StatiUniti e neanche in #Asia. Si trova in #Brasile e dopo gli esperiment… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: La prima #smartcity? Non in #Europa, non negli #StatiUniti e neanche in #Asia. Si trova in #Brasile e dopo gli esperiment… - vraprile2004 : RT @LolloNicolao: La prima #smartcity? Non in #Europa, non negli #StatiUniti e neanche in #Asia. Si trova in #Brasile e dopo gli esperiment… -

Ultime Notizie dalla rete : Settanta città Focus - Taglia le orecchie al cane, condannato a 4 mesi di reclusione I molti controlli delle nostre guardie zoofile a livello nazionale hanno portato a oltre settanta ... a Roma e in altre città. Auspichiamo che la prevenzione e la repressione pongano fine a questa ...

Luce solare e luce divina ...Moroni che da diversi anni realizza vetrate soprattutto per chiese e cappelle in alcune città ...artistico che si radica nella formazione in Accademia di Belle Arti di Brera sin nei primi anni Settanta ...

Quali città sopravviveranno al Covid? Il guru Glaeser: come evitare l’effetto Detroit Corriere della Sera I molti controlli delle nostre guardie zoofile a livello nazionale hanno portato a oltre... a Roma e in altre. Auspichiamo che la prevenzione e la repressione pongano fine a questa ......Moroni che da diversi anni realizza vetrate soprattutto per chiese e cappelle in alcune...artistico che si radica nella formazione in Accademia di Belle Arti di Brera sin nei primi anni...