Serie B, Venezia: un aprile da grande per avverare il sogno promozione (Di venerdì 26 marzo 2021) La Serie B potrebbe incoronare il Venezia come massima sorpresa di questa stagione sportiva cadetta. La squadra di Paolo Zanetti dovrà affrontare un mese di aprile da grande squadra per coltivare enormi ambizioni di promozione diretta. Tante le sfide, molte d’alta classifica, che attendono i lagunari. Nel campionato cadetto di Serie B, attualmente fermo per la sosta delle Nazionali, c’è una realtà che, a suon di gomitate, tenta di ritornare nel grande calcio italiano dalla porta principale. Una società che, per storia e blasone, porterebbe nuovamente una grandissima piazza (ed una città meravigliosa) nell’Olimpo del “football” tricolore. Dopo il fallimento e la lenta risalita della china, il Venezia di Duncan Niederauer sta impressionando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) LaB potrebbe incoronare ilcome massima sorpresa di questa stagione sportiva cadetta. La squadra di Paolo Zanetti dovrà affrontare un mese didasquadra per coltivare enormi ambizioni didiretta. Tante le sfide, molte d’alta classifica, che attendono i lagunari. Nel campionato cadetto diB, attualmente fermo per la sosta delle Nazionali, c’è una realtà che, a suon di gomitate, tenta di ritornare nelcalcio italiano dalla porta principale. Una società che, per storia e blasone, porterebbe nuovamente una grandissima piazza (ed una città meravigliosa) nell’Olimpo del “football” tricolore. Dopo il fallimento e la lenta risalita della china, ildi Duncan Niederauer sta impressionando ...

