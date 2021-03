Serie B, clamoroso dopo Reggiana-Ascoli: Sottil multato per aver pronunciato circa 12 bestemmie (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea Sottil multato per aver pronunciato frasi blasfeme durante Reggiana-Ascoli.Dovrà pagare un'ammenda di 1250 euro il tecnico dell'Ascoli, Andrea Sottil. L'allenatore, infatti, è stato condannato dalla Procura Federale per aver bestemmiato in modo reiterato durante la sfida contro la Reggiana. Secondo quanto emerso dal comunicato, Sottil ha "pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme“. Un episodio già verificatosi qualche settimane fa e che aveva visto come protagonista Serse Cosmi il quale,dopo aver rimediato un turno di stop, aveva chiesto maggiore comprensione chiarendo poi successivamente di non voler ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Andreaperfrasi blasfeme durante.Dovrà pagare un'ammenda di 1250 euro il tecnico dell', Andrea. L'allenatore, infatti, è stato condannato dalla Procura Federale perbestemmiato in modo reiterato durante la sfida contro la. Secondo quanto emerso dal comunicato,ha "ripetutamente, per12 volte, espressioni blasfeme“. Un episodio già verificatosi qualche settimane fa e che aveva visto come protagonista Serse Cosmi il quale,rimediato un turno di stop, aveva chiesto maggiore comprensione chiarendo poi successivamente di non voler ...

