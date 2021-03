Serie A, fumata bianca per i diritti tv nazionali fino al 2014: vanno a Dazn che ha battuto Sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono stati assegnati i diritti tv nazionali per la Serie A per il prossimo triennio. Dopo il nulla di fatto dello scorso 23 marzo oggi nell’assemblea di Lega c'è stata la fumata bianca. Sarà Dazn a trasmettere le partite della Serie A fino all’estate del 2024 avendo battuto la concorrenza di Sky. Così ha deciso l'assemblea dei club: 16 a 4 è il risultato finale della votazione. Intanto sono stati venduti i diritti tv per la trasmissione della Serie A negli Usa. L’acquirente scelto all’unanimità è CBS, che per aggiudicarseli investirà 57 milioni all’anno più altri sei per la visione della Coppa Italia. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono stati assegnati itvper laA per il prossimo triennio. Dopo il nulla di fatto dello scorso 23 marzo oggi nell’assemblea di Lega c'è stata la. Saràa trasmettere le partite dellaall’estate del 2024 avendola concorrenza di Sky. Così ha deciso l'assemblea dei club: 16 a 4 è il risultato finale della votazione. Intanto sono stati venduti itv per la trasmissione dellaA negli Usa. L’acquirente scelto all’unanimità è CBS, che per aggiudicarseli investirà 57 milioni all’anno più altri sei per la visione della Coppa Italia. ITA Sport Press.

