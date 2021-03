Serie A, diritti tv: oggi il giorno decisivo: Dazn verso la maggioranza (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi la Serie A potrebbe assegnare i diritti televisivi del triennio 2021-2024: si va verso una rivoluzione streaming In anticipo rispetto alla scadenza dei termini, oggi la Serie A potrebbe assegnare i diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Quella che si prospetta all’orizzonte è una vera e propria rivoluzione rispetto agli anni passati. Dazn infatti nella ferrea disputa con Sky per la maggioranza delle partite da trasmettere, è ad un passo dall’assegnazione. A fare da ago della bilancia è sicuramente l’offerta economica del collosso dello streaming: 840 milioni messi sul piatto. Dazn acquisterà i pacchetti uno e tre, il primo con le sette gare in esclusiva, l’altro per la trasmissione delle altre tre ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021)laA potrebbe assegnare itelevisivi del triennio 2021-2024: si vauna rivoluzione streaming In anticipo rispetto alla scadenza dei termini,laA potrebbe assegnare itelevisivi per il triennio 2021-2024. Quella che si prospetta all’orizzonte è una vera e propria rivoluzione rispetto agli anni passati.infatti nella ferrea disputa con Sky per ladelle partite da trasmettere, è ad un passo dall’assegnazione. A fare da ago della bilancia è sicuramente l’offerta economica del collosso dello streaming: 840 milioni messi sul piatto.acquisterà i pacchetti uno e tre, il primo con le sette gare in esclusiva, l’altro per la trasmissione delle altre tre ...

Advertising

tancredipalmeri : Dovrebbe essersi risolta l'asta per i diritti tv in Serie A a favore di Dazn, con Sky che tiene 3 partite. Pratica… - repubblica : Diritti, tv, intesa vicina: sì a Dazn e Tim con 3 partite a Sky - Gazzetta_it : Diritti tv, #SerieA verso #Dazn Oggi il voto decisivo - IvanMazzella : @jovinco82 Il tuo canone Sky si abbasserà di circa il 40% qualora Sky perdesse i diritti delle 7 partite serie a in… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bellinazzo: “Fumata bianca per i diritti TV del prossimo triennio di Se… -