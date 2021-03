Serie A | Diritti TV a DAZN per il triennio 2021-24 | 840 milioni per due pacchetti La nota ufficiale della Lega

Leggi su mediagol

(Di venerdì 26 marzo 2021)trasmetterà le partite del campionato diA nel-2024.Ora è, laA ha assegnato itv del campionato/24 a. Nell’ultima assemblea è arrivato il via libera da parte dei club: 16 voti a favore e 4 contrari da parte delle società. L'Assemblea di, svoltasi con la partecipazione di tutte le 20 Società, ha assegnato a, a 840di euro per singola stagione, il Pacchetto 1 (7 partite in esclusiva) e il Pacchetto 3 (le restanti 3 partite in co-esclusiva) per il/24. Per quanto riguarda il Pacchetto 2 (3 partite in co-esclusiva con il Pacchetto 3) è stato ...