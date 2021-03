Serie A | diritti tv a Dazn De Siervo | “Digitalizzazione auspicabile | consenso ritrovato”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Non si placano le polemiche intorno all’assegnazione deitelevisivi dellaA dal 2021 al 2024, conche si è aggiudicata il pacchetto 1 (7 partite in esclusiva) e il Pacchetto 3 (le restanti 3 partite in co-esclusiva) per una somma di 840 milioni di euro a stagione. Il tutto con Sky che al momento sembra doversi accontentare del pacchetto 2, che mette in palio le 3 partite del pacchetto di co-esclusiva. Sul tema si è espresso anche Luigi De, amministratore delegato della Lega diA. “La proposta porta la Lega diA ancora una volta all’avanguardia a livello internazionale – ha affermato De– Ilche ha visto convergere 16 società su 20 rappresenta un dato importante, che alle scorse assemblee era ...

Advertising

ilpost : Dazn si è aggiudicata i diritti tv della Serie A - forumJuventus : ? Diritti TV, ufficiale la svolta ??? Serie A 2021-2024 in esclusiva DAZN ?? - RaiSport : Diritti tv a #Dazn per i prossimi 3 anni ? Hanno votato a favore 16 club contro 4 contrari ?? - clipnotesit : La Lega Calcio di Serie A ha annunciato di aver assegnato i diritti tv di tutte le partite del prossimo triennio a… - FarodiRoma : Diletta Leotta e tutto il calcio migliore. DAZN si assicura quasi tutti i diritti della Serie A. Sky sta trattando… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diritti

Sky continuera' a investire per rafforzare la propria offerta di contenuti dopo l'esito dell'asta per idiA 2021 - 24 che comunque deve essere ancora completato. E' quanto si legge in una nota di Sky Italia. "Con piu' di 20 anni di esperienza e come miglior partner del mondo sportivo in ...Commenta per primo Tramite una nota ufficiale, la LegaA ha confermato: 'L'Assemblea della LegaA, svoltasi con la partecipazione di tutte le 20 Società, ha assegnato a DAZN, a 840 milioni di per singola stagione, il Pacchetto 1 (7 partite in esclusiva) e il Pacchetto 3 (le restanti 3 ...Arrivano anche le parole dell'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo in merito all'assegnazione dei diritti TV a DAZN per il triennio 2021-2014 ...Oggi si è arrivati all'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24 a Dazn. L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato ai ...