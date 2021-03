Serie A | Dazn si aggiudica i diritti televisivi | cosa cambia

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sedici club a favore, quattro contrari, così la Lega, riunita in Assemblea, ha deciso: idellaa per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a. L’emittente streaming si èta i pacchetti 1 e 3 per una cifra complessiva di circa 840 milioni di euro. Il pacchetto 1 prevede 7 gare a giornata in esclusiva, il pacchetto 3, invece, 3 gare in co-esclusiva. Questo significa chesarà in grado di trasmettere tutta la giornata diA. Un passo in avanti decisivo per la Lega, che fa dei ricaviuna delle principali fonti di sostentamento del sistema calcio. Per il pacchetto 2, che prevede la co-esclusiva delle 3 gare, si continuerà a trattare con Sky, che ha offerto 70 milioni per ...

Advertising

Inter : ?? | 3,2,1... 3 canzoni, 2 serie TV e 1 film, scelti da @ChrisEriksen8! Guarda l'episodio completo solo su… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - ciro_delsorbo : RT @RidTheRock: #Sky ha fregato #Dazn sui diritti delle coppe europee.....#Dazn ha fregato #Sky sui diritti tv della Serie A....entrambe HA… - TuttoMercatoWeb : Il Sole 24 Ore - Sky non ci sta: possibile ricorso sull'assegnazione dei diritti tv a Dazn -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dazn

la Repubblica

Sette partite diA su dieci in esclusiva per la piattaforma di streaming sportivo che avrà come partnership tecnologico Tim. I restanti tre match saranno in co - ...Dopo 28 anni, il calcio italiano in pay tv cambia padrone .si aggiudicata i diritti domestici dellaA 2021 - 24: sette partite in esclusiva e tre in co - esclusiva per 840 milioni. Dal 1993 (l anno dell inizio di anticipi e posticipi in diretta a ...Sky, che starebbe valutando il ricorso, sarebbe in ballo per il pacchetto 2 I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn, che ha battuto Sky. Lo ha deciso ...La Serie A di calcio passa a Dazn. Il prossimo triennio per il massimo campionato in tv sarà quello di Dazn-Tim, duo cui la Lega ha affidato il servizio. Lo scrive il sito del Sole 24 Ore. A deciderlo ...