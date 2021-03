Serena Rossi | scatto intrigante prima della diretta di “Canzone segreta” | «Fantastica»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un nuovo appuntamento stasera con “”, lo show musicale di Raiuno condotto da. In studio ci saranno in qualità di ospiti: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear. Tutti saranno accompagnati dalle prime notelorodel cuore in un personale mondo di ricordi, suggestioni, foto e video. A poche ore dalla messa in onda la conduttrice campana, reduce dalla fortunata fiction “Mina Settembre”, ha postato unofavoloso che la mostra in tutto il suo splendore. leggi anche l’articolo —>, dieta dimagrante poteva costarle cara: «La famiglia è stata la mia salvezza» Per dare appuntamento ai suoi ammiratori, ...