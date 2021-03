Serale Amici, anticipazioni sabato 27 marzo: il ballottaggio inaspettato (Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano le anticipazioni della puntata del Serale di Amici del 27 marzo. Nella puntata ci sarà un ballottaggio inaspettato che lascerà tutti di stucco. sabato 27 marzo andrà in onda la seconda puntata del “Serale di Amici 2021“, condotto da Maria De Filippi. Nella registrazione di oggi la conduttrice non ha comunicato il nome del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano ledella puntata deldidel 27. Nella puntata ci sarà unche lascerà tutti di stucco.27andrà in onda la seconda puntata del “di2021“, condotto da Maria De Filippi. Nella registrazione di oggi la conduttrice non ha comunicato il nome del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

AmiciUfficiale : La prima puntata del Serale di #Amici20 è stata IN-CRE-DI-BI-LE! Esibizioni spettacolari, sfide pazzesche, due elim… - VicolodelleNews : #amicispoiler Anticipazioni secondo serale di Amici 20 : primo eliminato e due cantanti in ballottaggio (ANTICIPAZI… - ValentinaG_93 : Irama nella seconda puntata del serale di Amici ha cantato alla fine della puntata...bene, allora inizio già da ora… - Diregiovani : Registrata la seconda puntata del serale di #Amici20! SPOILERS sugli eliminati. ?? #Amici2020 #Amicispoiler - marina_palmier : Amici dato che il Lazio torna arancione dal 30 marzo, non è che il serale ??????????????FORSE può tornare in Live????????????????????????????? #Amici20 -