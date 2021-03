Senza Champions il Napoli rischia di perdere Fabian Ruiz (Di venerdì 26 marzo 2021) Il futuro di Fabian Ruiz è tutto da scrivere. Il centrocampista spagnolo della SSC Napoli è nel mirino delle big d’Europa. Gennaro Gattuso ritrova parte degli infortunati ed il Napoli torna ad ingranare nuovamente. Le quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato hanno fatto rialzare la testa alla squadra, ora in piena zona Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 marzo 2021) Il futuro diè tutto da scrivere. Il centrocampista spagnolo della SSCè nel mirino delle big d’Europa. Gennaro Gattuso ritrova parte degli infortunati ed iltorna ad ingranare nuovamente. Le quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato hanno fatto rialzare la testa alla squadra, ora in piena zona Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

