Scuole, 46 milioni di euro in arrivo nel Salernitano: ecco dove (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 46 i milioni di euro che arriveranno dal governo nazionale per le Scuole situate in provincia di Salerno: 10 i comparti in cui è stato suddiviso il territorio e che riceveranno una prima tranches di 20 milioni di euro, ma è già avanti il lavoro per lo stanziamento di altri 26 milioni di euro tra i quali 7 milioni destinati alla riqualificazione dell'Istituto Galilei- Di Palo del comune capoluogo. A Salerno città sono in totale 15 le Scuole interessate dagli interventi, Tre quali anche il liceo Da Vinci ed il liceo artistico Sabatini Menna. I dettagli della manovra sulla scuola salernitana sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso la sede del partito ...

