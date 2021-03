Scuola: Scuola: Azzolina, ‘Pasquale Vespa cyberbullo, da collaboratore di Sasso 2 anni minacce’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Apprendo che il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovo collaboratore al Ministero dell’Istruzione. Si chiama Pasquale Vespa: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi”. Lo scrive su Fb la ex-ministra Lucia Azzolina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Apprendo che il sottosegretario Rossanoha un nuovoal Ministero dell’Istruzione. Si chiama Pasquale: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi”. Lo scrive su Fb la ex-ministra Lucia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

